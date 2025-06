Governo lança nova página de inscrições de matrículas com mapa interativo e recursos de busca de vagas

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), lançou nesta quinta-feira (19/6) uma nova página para simplificar o processo de inscrição de matrículas na Rede Estadual. A plataforma, desenvolvida com um design intuitivo, já está aberta para a chamada pública do segundo semestre letivo de 2025, que contempla a Educação Profissional e as vagas para Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Entre as novidades está uma ferramenta de geolocalização das escolas estaduais e a simulação de distâncias, permitindo que os interessados em se matricular possam encontrar facilmente as instituições de ensino mais próximas de suas residências. Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo égarantiro futuro doestudante, do professor e da sociedade.

A inscrição representa o primeiro passo do processo de matrícula. Por isso, a página funciona como um guia, apresentando informações sobre as modalidades de ensino oferecidas, as vagas e os cursos disponíveis – técnicos e profissionalizantes –, assim como dados que explicam a atuação no mercado de trabalho relacionado a cada um deles.

Além de se candidatar a uma vaga, o usuário pode consultar o cronograma do processo, conferir os pré-requisitos para cada curso e acompanhar os resultados das matrículas. A página, estruturada com menus interativos, tem o objetivo de oferecer um serviço mais completo e transparente, de modo a se consolidar como um sistema de busca.

Para realizar a inscrição, é possível utilizar a conta associada ao gov.br , que centraliza os serviços digitais. No momento de se inscrever, o candidato pode escolher se preencherá a ficha pela conta do gov.br ou se fará pelo cadastro do próprio sistema de matrícula. Neste ano, a inclusão do CPF do candidato tornou-se obrigatória, uma medida para garantir a integridade do cadastro e evitar duplicidade de registros.

Quando houver mais candidatos do que vagas em um determinado curso, a classificação de matrícula será feita com base em critérios que variam conforme a modalidade: alguns cursos técnicos podem utilizar sorteio, enquanto outros aplicam provas classificatórias. No caso da EJA, o candidato pode escolher até duas opções de escola, e é exigida uma idade mínima: 15 anos para se inscrever no 1º e 2º Segmento (Ensino Fundamental) e 18 anos para ingresso nas turmas do 3º Segmento (Ensino Médio).

Durante o mesmo período das inscrições, estará disponível também a escolha de tamanhos de uniformes escolares para aqueles que não estão atualmente matriculados na Rede Estadual, mas ingressarão no segundo semestre de 2025. O site da Seduc manterá um banner para indicar o local da nova página .