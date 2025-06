Brigada Militar através do 7°BPM realiza prisão e recupera veículo furtado/roubado

Na noite de terça feira (17/6) em Três Passos, Policiais Militares do 7°BPM durante ações da Operação protetor de divisas e fronteiras prenderam um homem que estava deslocando como batedor do veículo furtado.

Durante a ação foi recuperado um veículo que estava em situação de furto e foi apreendido o veículo conduzido pelo batedor e ainda um smartphone.

Diante dos fatos, o indivíduo foi preso e encaminhado até a Delegacia de Polícia para lavratura do Auto de Prisão em Flagrante.

