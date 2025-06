Incêndio destrói silo de armazenagem de sementes e veículo no interior de Derrubadas

Um incêndio atingiu um silo de armazenagem de sementes de milho na tarde de terça-feira, 17, em Derrubadas. O fato aconteceu, por volta das 16 horas, na localidade de Barra do Cedro, no interior do município.

Conforme informações, o Corpo de Bombeiros Militar de Três Passos foi informado que o fogo consumia um silo com sementes de milho e atingia também um veículo Mercedes Bens 608. O silo foi completamente consumido pelas chamas. Haviam vários equipamentos no local, além de um veículo Mercedes Bens 608 ano 1984.

Os Bombeiros Voluntários de Tenente Portela também prestaram apoio na ocorrência. Ninguém se feriu.

