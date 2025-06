Acidente envolvendo moto e carro deixa casal ferido na VRS-822 entre Três Passos e Esperança do Sul

Um grave acidente foi registrado por volta das 7h10 desta quarta-feira (18), na VRS-822 próximo a Esquina Cinamomo entre os municípios de Três Passos e Esperança do Sul.

Em uma curva houve a colisão envolvendo uma motocicleta tripulada por um casal. O outro veículo envolvido no acidente não havia sido identificado.

A Unidade do SAMU e do Corpo de Bombeiros Militar de Três Passos atenderam a ocorrência. No local estavam feridos um homem de 44 anos e sua esposa de 31 anos de idade.

Ambos foram removidos ao Hospital de Caridade de Três Passos com suspeita de fraturas. O homem conduzido pelo SAMU e a mulher pelos Bombeiros.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência sinalizando o trânsito. O local é conhecido pelos constantes acidentes já registrados. Chovia no local no momento da colisão.

