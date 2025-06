PRF de Sarandi apreende 19 iPhones escondidos em estepe de veículo

Após a desmontagem do pneu reserva, foram encontrados 19 iPhones provenientes do Paraguai (Foto: Divulgação | PRF)

Na manhã de sábado (14/6), a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou um Jeep Renegade que trafegava na BR-386, em Sarandi. Durante a fiscalização, os policiais rodoviários federais desconfiaram do peso do estepe do veículo com placas de Carazinho/RS. Após a desmontagem do pneu reserva, foram encontrados 19 iPhones provenientes do Paraguai. Dentro do Jeep Renegade, havia outras mercadorias de origem estrangeira.

O motorista não possuía nenhum documento que comprovasse o correto desembaraço dos produtos junto às autoridades alfandegárias. As mercadorias apreendidas foram avaliadas em mais de R$ 70 mil.

O homem, de 46 anos e natural de Carazinho, foi preso e apresentado à Polícia Federal. Os produtos estrangeiros e o veículo foram encaminhados à Receita Federal.

De acordo com a PRF, é a segunda vez que o indivíduo foi preso em 2025 devido ao crime de descaminho.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.