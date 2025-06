Gauchão A2: União Frederiquense enfrenta o Santa Cruz

Na penúltima posição da tabela de classificação, o União Frederiquense ainda busca sua primeira vitória no Gauchão A2 2025. Neste domingo (15/6), o Leão da Colina receberá o Santa Cruz. A partida acontece na Arena em Frederico Westphalen, a partir das 15 horas.

Em cinco rodadas, o União Frederiquense soma quatro empates e uma derrota. O lanterna da competição é o Real SC, que ainda não pontuou.

O Gauchão A2 deste ano reúne 15 equipes na primeira fase, e as oito melhores avançam às quartas de final.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.