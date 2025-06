Governador apresentou avanços fiscais do Estado e investimentos em Santo Augusto

O governador Eduardo Leite participou, na sexta-feira (13/6), de uma reunião-almoço no CTG Pompílio Silva, em Santo Augusto, com autoridades locais e regionais e representantes da comunidade. Na ocasião, Eduardo Leite apresentou um balanço das reformas realizadas pelo governo, com foco na recuperação fiscal e na retomada da capacidade de investimento do Estado.

— As entregas que conseguimos realizar só foram possíveis porque tomamos decisões necessárias em momentos-chave. Já enfrentamos situações muito difíceis, como atrasos no pagamento de salários e nos repasses aos municípios, além da dificuldade para garantir medicamentos à população. Essa era a realidade que encontramos em 2019 — recordou o governador. — Agora, com o Estado equilibrado, orientamos nossas ações para a educação e o desenvolvimento econômico, visando sustentar o crescimento nos próximos anos — acrescentou.

Eduardo Leite destacou os principais resultados alcançados ao longo dos últimos anos, enfatizando a importância das reformas estruturais que permitiram um novo cenário fiscal. Ele apresentou indicadores que demonstram a redução do déficit previdenciário e a regularização dos pagamentos a servidores e credores, além do equilíbrio das contas públicas.

O governador também detalhou os investimentos realizados na região, com ênfase nas melhorias no sistema de saúde, na ampliação da oferta de vagas na educação e no fortalecimento da infraestrutura rodoviária e urbana. Segundo Eduardo Leite, a recuperação da capacidade de investimento é reflexo direto da gestão focada na eficiência da arrecadação e na responsabilidade com os recursos públicos.

Também presente no encontro, o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, falou sobre a importância do diálogo com lideranças locais. — Foi uma oportunidade para encontrar prefeitos, vereadores e empresários, com o objetivo de aproximar ainda mais o governo da região. À medida que retomamos a capacidade de investir, conseguimos atender melhor às necessidades do povo e promover mais qualidade de vida — destacou.

