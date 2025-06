Vice-governadora se reúne com representantes da Câmara de Comércio Brasil-Catalunha para fortalecer parcerias com SC

Foto: Osvaldo Sagaz / Secom GOVSC

A vice-governadora de Santa Catarina, Marilisa Boehm, participou de uma reunião estratégica com representantes da Câmara de Comércio Brasil-Catalunha (CCBC), entidade que atua para estreitar as relações comerciais, acadêmicas e culturais entre o Brasil e a região espanhola da Catalunha. O encontro reuniu na noite deste quarta-feira, 18, em Barcelona, autoridades e empresários com interesse em investir no estado catarinense.

Participaram da reunião a diretora executiva da CCBC, Vivian Feher, o presidente da entidade, Josep Rivera, o Cônsul-Geral do Brasil em Barcelona, Pedro Borio, além da secretária de Estado do Turismo de Santa Catarina, Catiane Seif, e da consultora da InvestSC, Caroline Canale.



“Nesse jantar eu tive a oportunidade de apresentar um pouco mais sobre as peculiaridades do nosso estado que se destaca em várias áreas. Falamos da segurança pública que é a melhor do Brasil, de programas como o Universidade Gratuita, linhas de crédito para pequenos empresários, melhorias na rede trifásica de energia elétrica, o mutirão de cirurgias eletivas, além de outras ações importantes para o desenvolvimento do nosso estado que estão colocadas em prática pelo nosso governador Jorginho Mello e toda equipe de governo. No mês que vem um grupo de empresários da câmara de comércio daqui de Barcelona vai até o nosso estado para conhecerem tudo isso de perto”, disse a vice-governadora.

Foto: Reprodução/Secom SC

Durante o jantar de negócios, foram discutidas oportunidades de cooperação em setores estratégicos e apresentadas as potencialidades econômicas e turísticas de Santa Catarina. O encontro também contou com a presença de empresários catalães de diferentes áreas que demonstraram interesse em conhecer mais sobre o ambiente de negócios catarinense.

Ponte para projetos futuros

Fundada em 2011, a Câmara de Comércio Brasil-Catalunha é uma organização sem fins lucrativos que atua como ponte entre empresas brasileiras e catalãs. A entidade promove missões empresariais, eventos setoriais e parcerias institucionais para facilitar a entrada de negócios nos respectivos mercados.



“Gostaria de agradecer a presença da vice-governadora de Santa Catarina e também a secretária de Turismo do Estado. Estamos muito felizes e honrados com a presença de vocês. Estamos com diferentes empresários que podem servir de ponte para projetos futuros em solo brasileiro, quem sabe em Santa Catarina. Vamos até lá no próximo mês para uma missão de apresentar a possibilidade da cooperação com oficinas para a captação de investimentos no estado”, destacou Josep Rivera, presidente da Câmara de Comércio Brasil-Catalunha.

Como desdobramento da reunião, uma comitiva da CCBC deve visitar Santa Catarina em julho para uma missão técnica, com o objetivo de aprofundar o diálogo com autoridades locais, conhecer o potencial produtivo do estado e identificar oportunidades de investimento e cooperação. “Santa Catarina demonstra ser um estado promissor. Acabar de criar um voo direto ligando a Capital até Portugal, encurtando distâncias entre a Europa e o Brasil. Além disso pudemos acompanhar pela fala da vice-governadora que Santa Catarina se destaca em várias áreas. Foi um encontro bem positivo para ambos os lados. E quem sabe daqui saiam bons frutos”, reforçou o cônsul-geral do Brasil em Barcelona, Pedro Borio.