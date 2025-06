Em Três Passos e Crissiumal, BM recupera veículos furtados

Durante esta semana, a Brigada Militar (BM) localizou veículos com registros de furto ou roubo na Região Celeiro.

Em ações nos municípios de Três Passos e Crissiumal, os policiais militares recuperaram uma Fiat Toro, uma GM Blazer e um caminhão. As informações são do 7º BPM.

Os veículos foram conduzidos à Delegacia da Polícia Civil. Após os procedimentos formais, eles deverão ser restituídos aos proprietários.

