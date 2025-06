Santo Augusto: BM prende homem por porte ilegal de pistola

Durante a Operação Cerco Fechado em Santo Augusto, a Brigada Militar (BM) flagrou um indivíduo portando uma pistola (marca Taurus), carregador e 15 munições.

O homem acabou preso por porte irregular de arma de fogo. Ele, juntamente com os materiais apreendidos, foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil para registro da ocorrência.

A prisão foi efetuada na tarde de quinta-feira (12/6). As informações são do 7º BPM.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.