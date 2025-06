Rodada deste sábado da Copa das Regiões 2025 é cancelada

Devido à instabilidade climática, a Primeira Liga cancelou os jogos marcados para este sábado (14/6), pela Copa das Regiões 2025.

As partidas de ida das oitavas de final seriam disputadas em Frederico Westphalen (São Cristóvão x CMD Esperança do Sul) e em Barra do Guarita (Tigre x Guarani de Erval Seco).

A organização da competição anunciará uma nova data para os confrontos.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.