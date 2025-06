Secretário de Segurança de Porto Alegre é levado a bunker durante missão em Israel

O secretário de Segurança de Porto Alegre, Alexandre Aragon, está em Israel nesta sexta-feira (13), onde cumpre agenda oficial pelo Muni Tour 2025, evento voltado à troca de experiências e conhecimento sobre tecnologias de segurança.

Em meio à crescente tensão no Oriente Médio, intensificada por ataques entre Israel e Irã, Aragon precisou ser encaminhado a um bunker na cidade de Kfar Saba, como medida preventiva.

Apesar do cenário de conflito, o secretário afirmou, pelas redes sociais, que se encontra em segurança. “A situação é de absoluta tranquilidade. É um povo preparado e resiliente para esse tipo de situação”, disse. Aragon destacou ainda que não há previsão de retorno a Porto Alegre, já que o espaço aéreo israelense está fechado.

Durante a missão, ele afirmou que as tecnologias conhecidas em Israel estão sendo adaptadas à realidade da capital gaúcha, especialmente após as enchentes. “Estamos trabalhando no nosso centro de operações em Porto Alegre, cujo investimento é de R$ 58 milhões”, ressaltou.