Nova viatura reforça segurança pública na região de Tenente Portela

Na quinta-feira, 12 de junho, foi realizada a entrega oficial de uma nova viatura à Brigada Militar em Tenente Portela. O veículo, modelo Renault Duster, será utilizado pelo 2º Pelotão da corporação, responsável pelo policiamento em Tenente Portela, Miraguaí, Barra do Guarita, Vista Gaúcha e Derrubadas.

A conquista é resultado da mobilização do Grupo de Apoio à Brigada Militar (GABM), presidido por Antônio Ganacini, que tem desempenhado papel importante no fortalecimento das estruturas de segurança pública na região. A nova viatura representa um avanço no suporte às ações de patrulhamento e atendimento à população.