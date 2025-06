Veículo com placas falsas foi apreendido em Crissiumal

Um veículo com placas falsas foi apreendido pela Brigada Militar na noite dessa quinta-feira (12/06) em Crissiumal.

Uma caminhonete Fiat Toro, oriunda de São Paulo, vinha da área da fronteira de Crissiumal com a Argentina e utilizava placas falsas de outro veículo, Toyota Hilux, do Estado do Mato Grosso.

Segundo a Brigada Militar também estava só com banco de motorista e alguns panos pretos no interior. As características apresentadas são de que o veículo seria utilizado para carregar produtos contrabandeados.

O veículo foi recolhido ao depósito credenciado do Detran RS de Crissiumal.

