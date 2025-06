Sisloc lança assistente virtual inteligente para locadoras

Agora, um locador de máquinas já pode perguntar ao sistema de gestão qual equipamento estará disponível na próxima semana, ou qual cliente está com contrato prestes a vencer. Ele receberá a resposta em segundos e sem a necessidade de abrir nenhum chamado. Essa é a proposta da Isa, nova assistente virtual inteligente da Sisloc Softwares, que acaba de chegar ao mercado como uma solução de IA generativa voltada exclusivamente para a gestão de locadoras no Brasil.

Desenvolvida com base em Inteligência Virtual, a Isa incorpora a experiência de mais de três décadas de conhecimento acumulado pela Sisloc sobre o funcionamento e os desafios das empresas de locação de máquinas, ferramentas e equipamentos. Ela é capaz de compreender perguntas feitas em linguagem natural e oferecer respostas contextualizadas sobre contratos, faturamento, disponibilidade de ativos, manutenção preventiva, indicadores de desempenho e todas as áreas-chave da gestão.

De acordo com a Sisloc, a Isa fornece insights e feedbacks voltados às tomadas de decisão, com respostas objetivas. Instalada e conectada diretamente ao painel do Sisloc ERP, a assistente pode ser acessada a qualquer hora, via WhatsApp corporativo, com respostas por texto e por voz. Durante os testes realizados com empresas parceiras, a Isa reduziu em mais da metade o tempo médio para resolver dúvidas operacionais e abriu espaço na agenda dos gestores para tarefas mais estratégicas.

“Transformamos nosso know-how técnico em uma experiência conversacional intuitiva, capaz de orientar decisões”, afirma Leônidas Ferreira, conhecido como Leo Sisloc, diretor-executivo da Sisloc Softwares. “A Isa representa o próximo passo na evolução da gestão para locadoras, porque ela não apenas entende o que o gestor quer saber, como ajuda a direcioná-lo nas providências que precisa tomar”, complementa.

Ainda de acordo com Leo, a segurança também é uma prioridade. Todos os dados trafegam de forma criptografada e processados com anonimização, em total conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A assistente é capaz de reconhecer quando uma solicitação exige análise humana e, nesses casos, encaminha o contato automaticamente para a equipe de suporte da Sisloc.

Inicialmente, a Isa será oferecida em modalidades de assinatura, com planos voltados tanto para pequenas quanto para grandes locadoras. Os interessados já podem se cadastrar para demonstrações exclusivas no site da empresa. “A Isa ajuda no processo de digitalização das locadoras brasileiras, como inteligência artificial pensada em transformar dados em decisões rápidas”, arremata Leo.