Grupo Bom Jesus avança com integração lavoura-pecuária

Com mais de uma década de experiência na combinação entre agricultura e pecuária, o Grupo Bom Jesus tem consolidado o modelo de integração lavoura-pecuária (ILP) como uma estratégia eficiente para otimizar o uso da terra e diversificar suas operações. Iniciada há 12 anos para aproveitar áreas de menor aptidão agrícola, a pecuária passou a ocupar papel relevante no portfólio da empresa e hoje se apresenta como uma frente de crescimento estruturada.

Atualmente, a Bom Jesus Agropecuária mantém cerca de dez mil cabeças de gado distribuídas entre os núcleos Branca e Mirandópolis. Com a evolução constante do sistema de manejo e uso racional do solo, 3.579 hectares já operam sob o modelo ILP, combinando produção de grãos e pastagens em rotação planejada.

“Integrar lavoura e pecuária tem se mostrado uma decisão acertada não apenas do ponto de vista econômico, mas também ambiental. O solo se recupera melhor, o ciclo produtivo se estende e conseguimos diversificar a atividade sem abrir novas áreas”, afirma Guilherme Basaglia, médico veterinário e diretor responsável pelo setor de Pecuária.

O próximo passo será a expansão do modelo para os núcleos Nova Viena e Umbuzeiro, prevista ainda para 2025. A expectativa do grupo é ampliar o rebanho de forma gradual, acompanhando a liberação de áreas e os resultados da integração nas unidades atuais. O modelo de integração lavoura-pecuária tem ganhado força em diversas regiões do país, sendo apontado por especialistas como uma alternativa sustentável para aumentar a produtividade no campo e promover o uso inteligente dos recursos naturais. No caso da Bom Jesus Agropecuária, a aposta combina tradição, inovação e cuidado com o território.

“Essa diversificação nos torna mais resilientes frente às variações de mercado e às condições climáticas. É um caminho que exige planejamento, mas os resultados têm nos mostrado que estamos na direção certa”, reforça Fabio Frederico, gerente de Planejamento Agrícola.