Grave acidente é registrado na BR-468 entre Três Passos e Tiradentes do Sul

Um grave acidente de trânsito foi registrado por volta das 10h da manhã desta quinta-feira, 12 de junho, na BR-468, nas proximidades da localidade de Esquina Santo Antônio, trecho que liga os municípios de Três Passos e Tiradentes do Sul.

A colisão envolveu uma motocicleta e um veículo Renault Clio, e ocorreu em uma reta da rodovia federal. Segundo informações preliminares, o motociclista teria colidido violentamente na traseira do automóvel.

A vítima, um homem de 26 anos, sofreu fraturas fechadas no braço (úmero) e na perna esquerda (tíbia). Ele foi socorrido em estado grave por equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros de Três Passos, sendo imediatamente encaminhado ao Hospital de Caridade de Três Passos, onde permanece sob cuidados médicos intensivos.

A Brigada Militar foi acionada para sinalizar o trânsito até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que assumiu o atendimento da ocorrência e dará continuidade à apuração das causas do acidente.