Operação de fiscalização apreende cerca de três toneladas de pescado ilegal em Guaíba

Cerca de três toneladas de pescado, incluindo cinco espécies ameaçadas, foram apreendidas, na manhã desta quinta-feira (12/6), durante uma operação de fiscalização em uma fábrica clandestina de processamento e comércio de peixes, em Guaíba, no bairro Ipê. A ação contou com a participação da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) e do 1º Batalhão Ambiental da Brigada Militar (BABM). A ação faz parte das estratégias do governo do Estado para garantir a proteção ambiental.

