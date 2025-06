Humberto Costa celebra os 65 anos do Imip

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (11), o senador Humberto Costa (PT-PE) celebrou os 65 anos do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip), sediado no Recife (PE). O parlamentar destacou a trajetória da instituição no atendimento à população em situação de vulnerabilidade.

O senador ressaltou que o instituto tornou-se um dos maiores complexos hospitalares do país. Ele enfatizou que a instituição oferece atualmente 49 especialidades médicas, 9 áreas não médicas e conta com 9 centros de referência, distribuídos em uma área de 69 mil metros quadrados. O parlamentar explicou que, apenas em 2024, o Imip viabilizou mais de 50 mil internações, 5 mil partos, 13 mil cirurgias e 453 transplantes, além de mais de 800 mil atendimentos ambulatoriais. Segundo Humberto, o Imip é referência nacional e internacional no atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

— O Imip é um exemplo vivo de como uma instituição pode alinhar qualidade, inovação e responsabilidade social. Como hospital, 100% SUS, sem fins lucrativos, é um farol de esperança para aqueles que dependem e defendem o Sistema Único de Saúde — disse.

Segundo o senador, com cerca de 5 mil funcionários, a instituição também desenvolve ações voltadas à atenção primária, como o Programa de Extensão Comunitária, que atende 75 mil pessoas em comunidades carentes, e o Programa de Saúde Indígena, que alcança quase 190 mil indígenas de 100 etnias em nove estados da Região Nordeste. O parlamentar também destacou o papel do Imip na formação profissional e na pesquisa em saúde. A instituição conta com cursos nas áreas de medicina, enfermagem, odontologia, fisioterapia e psicologia, além de manter mais de 225 pesquisadores atuando em projetos voltados à saúde pública.

— É também uma verdadeira escola de formação profissional, na qual mais de 3 mil alunos passam por suas portas todos os anos, recebendo educação de excelência nas áreas de medicina, enfermagem, odontologia, fisioterapia, psicologia, entre outras, e é ainda um potente polo de pesquisa. Lá, mais de 225 pesquisadores atuam em projetos que buscam soluções inovadoras para os desafios da saúde pública, sempre com um foco claro no atendimento à população mais carente — declarou.