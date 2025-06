Plínio cobra rastreamento do câncer de mama pelo SUS a partir de 40 anos

O senador Plínio Valério (PSDB-AM) pediu urgência na aprovação do projeto que torna obrigatória a realização de exames de rastreamento do câncer de mama, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), em mulheres a partir dos 40 anos.

Em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (11), o parlamentar, que é autor do PL 499/2025 , destacou que o Ministério da Saúde recuou parcialmente e autorizou o rastreamento para mulheres a partir dos 40 anos apenas nos planos de saúde, deixando de fora as usuárias do SUS.

De acordo com o senador, a medida é fundamental para ampliar o diagnóstico precoce do câncer de mama. Ele citou dados segundo os quais uma em cada três mulheres diagnosticadas com a doença tem menos de 50 anos, o que reforça a importância do exame a partir dos 40.

— Por isso é preciso que a gente siga o Painel de Oncologia Brasil, que nos diz que é necessário isso: salvar vidas, antecipar. Porque, se a mulher tem e está comprovado que dá em mulher de 40 anos, sim, acontece. E só vai diagnosticar, só vai rastrear, quando tiver com 50 anos, aí nós teremos condenado muitas mulheres à morte — disse.