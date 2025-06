Delegacia de Polícia de Ronda Alta é alvo de “feitiçaria”

Na madrugada desta quarta-feira (11), por volta das 02h25min, o prédio da Delegacia de Polícia de Ronda Alta foi alvo de “feitiçaria”.

O ato somente foi vislumbrado quando, ao chegar para trabalhar, por volta das 8h da manhã, os policiais da Delegacia perceberam objetos queimados, imagem de uma santa, velas, pedaços de vidro, dentre outros, em frente ao portão de entrada principal do local.

A Delegacia deste município conta com câmeras de vídeomonitoramento que registraram os atos, sendo que, no horário acima referido, foi possível visualizar um homem de roupas pretas e se utilizando de uma máscara vermelha chegando ao local a pé com diversos objetos e ateando fogo nos mesmos.

A Delegacia de Ronda Alta frisa que já possui a identificação dos possíveis envolvidos neste ato e que não admitirá tal situação em frente a um órgão público de extrema relevância no município, o qual o principal objetivo é o combate a criminalidade.

A comunidade de Ronda Alta e outras pessoas que sejam alvos de tais ataques e/ou que tiverem informações relevantes, podem entrar em contato diretamente com a DP de Ronda Alta, através do WhatsApp 54 3364-1251. Além disso, frisa-se que todos as pessoas que vierem a se manifestar através do telefone acima terão a identidade preservada.