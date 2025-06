Educação: Recesso, Censo Escolar e Festa Junina são temas de reuniões em Tenente Portela

Na manhã desta quarta-feira, 11, diretores das redes municipal e estadual de ensino participaram de reuniões no Centro Cultural de Tenente Portela. Os encontros foram conduzidos pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto e trataram de temas relevantes para a comunidade escolar.

Com os diretores das escolas municipais, foram discutidos o recesso escolar e o Censo da Educação Básica. Ficou definido que, durante o recesso, as Escolas de Educação Infantil funcionarão em regime de atendimento assistencial, das 7h30 às 17h. Já as Escolas de Ensino Fundamental permanecerão abertas apenas para atendimento nas secretarias.

A segunda reunião, com os diretores das escolas estaduais, teve como pauta a Festa Junina Municipal, marcada para 28 de junho, na Praça do Imigrante, das 13h30 às 16h30. A programação contará com apresentações das escolas municipais, estaduais e da APAE, além da venda de comidas típicas. O transporte escolar funcionará normalmente.

A secretária Irinéia Koch destacou que os encontros reforçam o diálogo entre as redes e contribuem para uma gestão educacional mais organizada e transparente.