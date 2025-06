Encontro reúne profissionais de Data & AI em SP

Na última quarta-feira, aconteceu mais uma edição do “Data & AI for Business Dinner”, promovida pela Dataside, no restaurante Rubaiyat Faria Lima, em São Paulo. O evento reuniu importantes nomes do setor de tecnologia no estado — incluindo executivos, empresas e líderes que impulsionam o ecossistema de dados e inteligência artificial (IA).

Entre os convidados estavam nomes como Sérgio Rocha, CEO da Agrotools; Bruna Wells, líder de parcerias Latam da Databricks; Rafael Belmonte, fundador da Netshow.me e integrante da lista Forbes Under 30; além de Michele Nakamura, executiva de contas estratégicas para ISVs e Startups. Também marcaram presença diretores e representantes de empresas como Involves, UpBet, entre outras que têm papel relevante no avanço da tecnologia no Brasil.

Além do jantar, os participantes tiveram acesso a informações sobre a atuação da Dataside nos três principais quadrantes do ISG, relacionados a soluções em dados e inteligência artificial.

“A oportunidade de reunir empresas e profissionais que atuam diretamente nesse setor foi excelente. Já realizamos outras edições, mas esse jantar teve um toque especial. Vivemos em um mundo digital, mas há momentos em que o presencial precisa se destacar”, destaca Leticia Amante, Diretora Comercial e de Marketing e sócia da Dataside.

A proposta do evento é justamente fomentar conexões reais, trocas de experiências e a construção de um futuro mais colaborativo e inovador para o setor de dados e inteligência artificial no Brasil.