Gestão de certificados digitais fortalece operações do agro

A digitalização de processos no agronegócio tem avançado com medidas como a adoção do ePhyto, sistema eletrônico do Ministério da Agricultura e Pecuária para a certificação fitossanitária de produtos vegetais destinados à exportação. O uso de assinatura eletrônica e de certificados digitais garante a segurança e a legalidade de transações nacionais e internacionais.

Os certificados digitais são a identidade digital, seja de uma pessoa física (e-CPF) ou jurídica (e-CNPJ), exigida para acessar plataformas oficiais, assinar contratos com compradores estrangeiros e emitir documentos fiscais eletronicamente. No Brasil, a certificação digital é regulamentada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), responsável por garantir a autenticidade e a validade jurídica de operações eletrônicas.

Fabrina Souza, account manager da empresa especializada no controle e gerenciamento de certificados digitais Redtrust Brasil, afirma que diversos processos no setor agropecuário atualmente dependem do uso desses certificados, especialmente nas áreas de exportação, emissão de notas fiscais eletrônicas, acesso aos sistemas do Governo, controle ambiental e rastreabilidade de produtos.

“Os certificados garantem segurança, validade jurídica e eficiência operacional, desde a emissão de nota fiscal eletrônica e assinatura de contratos digitais até o acesso a plataformas tecnológicas do setor e de exportações e comércio exterior”, garante a especialista.

Segundo dados divulgados pela Confederação pela Agricultura e Pecuária no Brasil (CNA), 49% das exportações brasileiras, em 2024, foram de produtos do agronegócio e o Brasil é, atualmente, o maior exportador de soja, café, suco de laranja, açúcar, carne bovina e de frango e algodão. Além disso, o Brasil foi o segundo maior exportador mundial de produtos agropecuários em 2023, movimentando cerca de US$ 149,7 bilhões, atrás apenas dos Estados Unidos.

Segundo a especialista da Redtrust, o certificado digital, quando bem gerenciado, está protegido contra fraudes, podendo ser utilizado de forma segura. “Isso significa contar com login seguro, assinatura de documentos, automação de processos fiscais, e conformidade com certificações internacionais. Também é essencial para assegurar a rastreabilidade de uso no agronegócio”, explica.

Desafios e soluções na gestão de certificados digitais no agronegócio

Para a especialista, a modernização e a segurança das operações no setor também estão relacionadas a uma gestão adequada dos certificados digitais. Segundo ela, a falta de centralização e controle de uso é uma das principais dificuldades enfrentadas no setor agro.

“Muitos têm dificuldade em gerenciar e saber quem usa cada certificado, onde usa, para qual motivo usa e quando foi utilizado, o que gera riscos de acessos indevidos e falta de organização. Um sistema de gerenciamento centralizado pode reduzir custos ao evitar usos indevidos que podem causar fraudes, bloqueios fiscais e falhas no envio de documentos oficiais”, pontua Souza.

A account manager da Redtrust Brasil explica que a ausência de monitoramento das datas de validade e renovações leva a expirações inesperadas e bloqueios operacionais.“Quando os certificados são armazenados localmente em dispositivos sem proteção adequada, aumenta-se o risco de acessos não autorizados, fraudes, falsidade ideológica, roubos e perdas. Além disso, a falta de registros que permitam auditar o uso dos certificados dificulta investigações e cumprimento de normas de segurança e conformidade”, relata a profissional.

De acordo com a especialista, é possível controlar permissões, determinando quem, onde e quando um colaborador pode utilizar o certificado, além de acompanhar os vencimentos para evitar a indisponibilidade do certificado, o que reduz riscos operacionais no agronegócio. Essa prática, segundo ela, otimiza a gestão e o controle do uso, elimina gastos com papel, transporte e armazenamento físico, tornando tudo mais rápido, seguro e econômico.

“Uma boa gestão reduz custos, traz agilidade, evita multas e busca garantir que cada ação digital esteja protegida, registrada e dentro da lei. É como ter um ‘controle central’ de tudo o que é assinado ou acessado digitalmente dentro da fazenda, da cooperativa ou da empresa. No campo ou no escritório, o agro precisa de produtividade com segurança e isso inclui uma gestão inteligente dos certificados”, conclui a especialista.

