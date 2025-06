Avança projeto que exige campanha sobre gravidez na adolescência e riscos do aborto

O texto inicial previa somente a obrigatoriedade para as empresas de comunicação. Mas Damares Alves apresentou uma emenda para ampliar o número de envolvidos. Segundo ela, o objetivo dessa alteração foi incluir todos os que trabalham com a veiculação de conteúdos para jovens.

A Comissão de Direitos Humanos (CDH) concedeu nesta quarta-feira (11) parecer favorável ao projeto que exige a veiculação de campanhas educativas sobre a prevenção da gravidez na adolescência e os riscos físicos e mentais relacionados ao aborto. As campanhas, de acordo com o texto, teriam de ser veiculadas por empresas de comunicação, plataformas de internet, exibidores de salas de cinema, lojas de aplicativos, fabricantes de televisores conectados com oferta de canais por meio de aplicativos e desenvolvedores de jogos eletrônicos voltados ao público adolescente.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

Senado Federal Há 1 hora Irajá critica venda de ações da Energisa e apresenta balanço do mandato O senador Irajá (PSD-TO), em pronunciamento no Plenário na terça-feira (10), criticou a proposta do governo do Tocantins de vender a participação d...

Senado Federal Há 1 hora Magno Malta elogia postura de Bolsonaro no STF Em pronunciamento no Plenário feito na terça-feira (10), o senador Magno Malta (PL-ES) comentou o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Sup...

Senado Federal Há 2 horas CAS cria subcomissão para analisar ações de prevenção e tratamento do câncer A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) vai contar com uma subcomissão temporária para discutir medidas de prevenção e tratamento do câncer. Um requer...

Senado Federal Há 2 horas Avança incentivo à inclusão de mulheres acima de 50 anos no mercado de trabalho A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) aprovou nesta quarta-feira (11) um projeto de lei que estimula a inserção no mercado de trabalho de mulheres a...