FSRental apresenta campanha que promove locação de TI

Em um cenário corporativo que exige flexibilidade, escalabilidade e inteligência nos investimentos em tecnologia, a FSRental — empresa especializada na locação de equipamentos de TI — lança sua nova campanha institucional: “Pra que comprar, se você pode alugar?”. A iniciativa marca uma nova fase para a companhia, reforçando seu posicionamento no setor de tecnologia no Brasil.

Com quatro anos de atuação, a FSRental já atende mais de 500 clientes em todo o país, com mais de 1.000 contratos ativos. A empresa entrega soluções de diversos tipos, com estoque próprio e capacidade de atender todos os projetos de tecnologia, sempre com um atendimento humanizado e consultivo. Seu foco é atender negócios que buscam tecnologia sem o custo da compra.

A campanha foi lançada oficialmente em um jantar exclusivo no restaurante Rubaiyat – Faria Lima, no dia 6 de maio de 2025. O evento reuniu convidados estratégicos, como representantes das empresas Dell, Microsoft, Intel, além de clientes, parceiros e revendedores importantes do setor de tecnologia e inovação. O evento contou também com a presença de Pablo Spyer, economista, apresentador e influenciador do mercado financeiro — conhecido pelo bordão “Vai Tourinho!” — e garoto-propaganda da campanha.

Pablo Spyer foi escolhido para representar a campanha com foco em consumo estratégico de tecnologia. Sua participação tem como objetivo comunicar de forma direta com o público-alvo, alinhando-se à proposta central da FSRental, que defende a locação como uma alternativa à aquisição de equipamentos. Além de estampar as peças da campanha, Spyer também esteve presente no jantar de lançamento, reforçando a abordagem financeira na utilização de soluções tecnológicas.

A campanha ganhou as ruas e os prédios de São Paulo: outdoors nas principais rodovias, elevadores comerciais da Faria Lima, Berrini e Alphaville, além de presença nas principais mídias digitais e portais especializados em TI e negócios. Um plano de comunicação que mira tanto o público corporativo quanto os decisores de tecnologia.

“Alugar equipamentos de TI tem se mostrado uma escolha cada vez mais eficiente e vantajosa para as empresas. Entre as vantagens estão a redução de custos, a eliminação da obsolescência tecnológica, manutenção inclusa e flexibilidade para escalar a operação sem burocracia. O aluguel permite que empresas invistam no que realmente importa: seu crescimento, deixando a tecnologia com quem entende do assunto".

De acordo com um estudo recente da IDC, o setor corporativo de tecnologia no Brasil deve crescer 13% em 2025, e a locação de equipamentos de TI está se consolidando como uma alternativa escalável, segura e sustentável.





Para saber mais, basta acessar: https://www.fsrental.com.br/