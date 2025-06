IA generativa revoluciona atendimento empresarial brasileiro

O mercado brasileiro de tecnologia empresarial tem testemunhado uma revolução silenciosa com a chegada da inteligência artificial generativa aplicada ao atendimento ao cliente. Diferentemente dos chatbots tradicionais, que seguem fluxos pré-programados, a IA generativa é capaz de compreender contexto, interpretar nuances da linguagem e gerar respostas personalizadas em tempo real. http://uso-regular-de-ia-em-2024/ ">Segundo pesquisa da McKinsey, 65% das empresas já utilizavam IA generativa em suas operações em 2024, representando o dobro do registrado no ano anterior.

"A IA generativa marca nova era no atendimento automatizado, compreendendo contexto e gerando respostas personalizadas", afirma Breno Galinari, especialista em inovação tecnológica e CEO da Zárpon, solução de criação de agentes de IA e CRM para WhatsApp. "Isso permite que empresas ofereçam experiências de atendimento que rivalizem com o melhor atendimento humano, mas com a vantagem da disponibilidade constante e consistência na qualidade."

Dados de pesquisa setorial indicam que a implementação da IA generativa também tem impactos significativos na gestão de leads e vendas. Segundo estudos especializados, a tecnologia consegue identificar o momento ideal para apresentar ofertas, personalizar propostas comerciais e nutrir relacionamentos de forma escalável. Pesquisas do setor mostram que empresas que utilizam IA generativa em seus processos de vendas registram taxas de conversão até 60% superiores às que utilizam métodos tradicionais. Este crescimento ocorre em um mercado onde os investimentos brasileiros em TIC alcançaram US$ 90 bilhões em 2024, com crescimento de 14%, https://itshow.com.br/investimento-tic-brasil-cresce-2024/ ">segundo dados do IT Show.

Mateus Castro, especialista em transformação digital e processos comerciais e cofundador da Zárpon, explica que a integração da IA generativa com outras ferramentas empresariais potencializa seus benefícios. "Quando conectada a sistemas de CRM, plataformas de pagamento e ferramentas de análise, a IA generativa consegue criar experiências verdadeiramente omnichanais, onde cada interação é informada pelo histórico completo do cliente." Mateus acrescenta que os agentes de IA generativos criados dentro da Zárpon realizam atendimento em tempo real, sem pausas, de forma 100% humanizada e personalizada à realidade de cada cliente, buscando garantir que nenhum cliente que interaja com as empresas pelo WhatsApp fique sem resposta, mesmo fora do horário comercial. "A tecnologia registra agendamentos diretamente na agenda e também responde mensagens, escuta e envia áudios, entende imagens, faz follow-up, com interação semelhante à do ser humano."