Turnover impacta resultados financeiros de empresas no país

Em meio a um cenário cada vez mais competitivo e em constante transformação, reter colaboradores qualificados pode ter se tornado uma das principais prioridades e estratégias das empresas. De acordo com a 30ª edição do Índice de Confiança Robert Half, 24% dos recrutadores afirmaram que o volume de turnover aumentou em 2024 na comparação com o ano anterior.



O turnover é um indicador que mostra a rotatividade de funcionários em uma empresa, medindo a proporção entre desligamentos e novas contratações em um determinado período.

Mais do que “segurar” profissionais com salários atrativos, organizações têm mirado em formas mais eficazes voltadas ao bem-estar, desenvolvimento contínuo e engajamento, fatores decisivos para a permanência de funcionários, segundo o especialista em gestão de pessoas focada em resultados e CEO da InCicle, Rafael Giupponi.

Diante desse desafio, líderes e gestores de RH têm tentado desenvolver maneiras de reduzir a rotatividade. Mas, afinal, quais são as estratégias mais eficazes para a retenção de talentos?

Giupponi explica que desenvolver programas de retenção de talentos é um desafio contínuo para as organizações, mas com estratégias bem desenhadas, as empresas podem superar esse obstáculo e reduzir a rotatividade.

“As empresas devem ter programas de reconhecimento. Para superar esses desafios, as organizações precisam criar um ambiente de trabalho inovador e positivo, que valorize, apoie e contribua para o crescimento de seus colaboradores, com oportunidades de desenvolvimento e promoção, além de implementar políticas de retenção com base em dados”, diz.

Onboarding



A retenção de talentos, segundo Giupponi, também depende da qualidade da liderança. Gestores preparados para dialogar, dar feedbacks construtivos e reconhecer resultados têm papel fundamental na motivação das equipes. Treinamentos de liderança vêm ganhando espaço como ferramentas essenciais para esse novo perfil de gestão.

O onboarding, por exemplo, é um passo importante na jornada de integração e deve ser promovido com estratégia para que o colaborador comece a criar um vínculo forte com a empresa, se sinta parte da equipe e absorva a cultura, missão e valores.

“Isso contribui não só para a construção de uma boa jornada, mas também para o sentimento coletivo de pertencimento. Investir nos colaboradores é investir no futuro da empresa. Por isso, sempre digo para os empresários durante as consultorias e nas minhas palestras que a chave para reter talentos é criar um ecossistema de trabalho que fomente a inovação, o crescimento e a satisfação dos funcionários”, conclui o CEO da InCicle.