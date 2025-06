PRF prende homem que dirigia Brasília roubada há um ano

Na noite desta terça-feira (10), a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem que dirigia uma Brasília roubada. A ação ocorreu na BR-285, em Passo Fundo.

Durante fiscalização, Policiais Rodoviários Federais abordaram uma Brasília amarela, ano 1975. Ao consultarem a situação do carro, que tem placas de Iraí, constataram que possuía registro de roubo ocorrido em junho do ano passado na cidade de Chapecó.

O motorista, um homem de 52 anos, natural de Palmeira das Missões, possuía passagens pela polícia por crimes como porte ilegal de arma, violação de domicílio e tentativa de homicídio.

Ele foi preso e encaminhado à Polícia Civil para registro da ocorrência. O carro foi recolhido e será devolvido ao seu dono.

