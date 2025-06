São Paulo reúne 5.000 pessoas em feira e congresso sobre RH

A edição do RH Summit 2025 reuniu 5.000 pessoas nos dias 3 e 4 de junho, no Expo Center Norte, em São Paulo. Com o tema central "O Presente da Gestão de Pessoas Começa com a Integração das Inteligências", o evento contou com quatro palcos temáticos dedicados a explorar a fusão de inteligências e centenas de estandes de empresas do setor.



O especialista em gestão de pessoas e CEO da InCicle, Rafael Giupponi, apresentou a palestra “Do apoio operacional a protagonista do negócio: como ser um RH de resultados”. Durante a palestra, ele levou o público para uma reflexão sobre a revolução dos RHs e os caminhos para assumir o protagonismo nas tomadas de decisão das organizações.

À frente de uma das startups que propõem transformar a gestão de pessoas no país, Giupponi foi um dos primeiros a se apresentar na Plenária RH Summit, na quarta-feira (4). O espaço, com capacidade para 3.000 pessoas, recebeu o público formado por gestores de RH, líderes e empresários.

“O ‘RH de Resultados’ entende o negócio da empresa, participa de projetos, desenvolve colaboradores e está alinhado aos resultados da empresa. Não dá mais para ficar preso nos processos operacionais. Isso é passado. O atual momento exige mudança de postura por parte dos gestores”.

Segundo o especialista, gestores que dominam dados e métricas de colaboradores e processos passam a falar a linguagem da alta liderança e isso muda tudo. “O RH deixa de ser visto como custo e passa a ser percebido como investimento. É a virada de chave. O ‘RH de Resultados’ é menos burocrático e mais analítico, menos executor e mais líder. O meu objetivo foi mostrar que essa transição é possível”, afirma.

Palestra

Giupponi começou relembrando sua trajetória profissional, desde o momento em que deixou São Paulo para atuar no Grupo Recol, em Rio Branco, no Acre. A experiência foi o ponto de partida para uma jornada de transformação. “Ali eu percebi que poderia ajudar outras empresas a estruturarem seus RHs de forma mais estratégica, conectada ao resultado financeiro do negócio”, conta.

O especialista contou que o RH de resultados é construído a partir de uma mudança de postura. O primeiro passo, segundo ele, é romper com a dependência operacional. “O RH precisa parar de esperar ordens e assumir o protagonismo. Não dá para agir só quando alguém pede. É preciso apresentar soluções, mostrar dados, demonstrar impacto. Só assim a liderança começa a enxergar o verdadeiro valor do RH”.



Na visão do CEO, um dos erros mais comuns é o setor de Recursos Humanos criar metas próprias, desconectadas da realidade da empresa. “A bússola tem que estar sempre apontada para os objetivos do negócio. Se a empresa quer reduzir custos, aumentar faturamento ou diminuir o turnover, o RH precisa saber exatamente como contribuir para isso”, afirma.

Ao longo da palestra, Giupponi detalhou as etapas para construir um RH extraordinário: da proatividade à interdependência com outras áreas da empresa. “O RH extraordinário é aquele que se torna o elo entre as necessidades das pessoas e os objetivos da empresa. Ele entende o que os times precisam para alcançar as metas e atua como um facilitador desse processo”.

Feira

No estande de 72 metros quadrados da InCicle, o público teve a oportunidade de conhecer na prática todos os serviços e produtos desenvolvidos pela empresa. O espaço surpreendeu os visitantes com atrações como uma roleta de brindes, cabine de fotos e gravação a laser em itens personalizados, entre outras interações. “Em tempo real, os visitantes puderam explorar as soluções apresentadas pela InCicle. Foi uma oportunidade incrível para gestores que sonham em transformar o jeito de fazer gestão de pessoas”, conclui.