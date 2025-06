Inner AI lança benchmark brasileiro de IA

A Inner AI, plataforma que democratiza o acesso às principais ferramentas de IA, acaba de lançar o Placar da IA, um benchmark nacional voltado a orientar profissionais na escolha dos modelos de IA mais eficazes para cada área de atuação. A ferramenta avalia o desempenho dos principais modelos em tarefas que simulam os desafios enfrentados diariamente por profissionais brasileiros nos setores de direito, medicina, contabilidade, literatura e conhecimentos gerais sobre o Brasil.

De acordo com o Placar da IA, levantamento conduzido pela Inner AI com base em uma curadoria de mais de 1.000 questões privadas e de múltipla escolha — formuladas a partir de fontes como concursos públicos, exames educacionais e bancos de questões licenciados —, o Gemini 2.5 Pro liderou em medicina e direito, com forte domínio sobre conteúdo clínico e jurídico. O Claude Sonnet 3.7 se destacou em literatura, enquanto o modelo O3 da OpenAI registrou a melhor performance em contabilidade. Na categoria de conhecimentos gerais, houve empate técnico entre o Gemini 2.5 Pro e o O3, com desempenho equivalente entre os dois modelos.



“Vivemos um momento em que todo mundo fala sobre IA, e muitos já usam o ChatGPT, mas poucos sabem como realmente escolher e utilizar o modelo mais adequado. Hoje, importamos essa tecnologia do exterior sem entender de forma clara como ela pode resolver as dores do contexto brasileiro”, afirma Pedro Salles Leite, fundador e CEO da Inner AI.

Segundo Pedro, o Placar da IA se baseia em uma curadoria de mais de 1.000 questões privadas e de múltipla escolha, elaboradas a partir de fontes como concursos públicos, exames educacionais e bancos de questões licenciados. Todos os modelos foram avaliados nas mesmas condições — mesmas perguntas, mesmo idioma e sem instruções especiais.

O especialista afirma que a metodologia se apoia em quatro pilares fundamentais: testes baseados em casos reais de uso no Brasil, múltiplas áreas e níveis de dificuldade, bases privadas e auditadas por especialistas e sem influência comercial de provedores.



“Nosso objetivo é ser o padrão ouro de avaliação de IA no Brasil. Este é um projeto independente, sem interferência de fabricantes de IA. A missão da Inner AI é ajudar o país a aproveitar o melhor da tecnologia com critérios sérios e foco no que realmente importa: resultado aplicado”, conclui Leite.



Fundada em 2023, a Inner AI é uma startup brasileira com mais de 250 mil usuários e foco em transformar a forma como pessoas e empresas interagem com a inteligência artificial. Sua plataforma integra mais de 16 plataformas de IA, entre elas GPT-4o, Llama 4, Claude 3.7 e Gemini, e foi projetada para aumentar a produtividade e a criatividade de seus usuários.



A Inner AI já atende grandes empresas como Sabesp, Embraer, Vivo e Bayer. Em 2024, a startup recebeu um aporte pré-seed de R$12 milhões, em uma rodada liderada pelo fundo brasileiro Canary.



Com o lançamento do Placar da IA, a empresa inaugura uma base de dados contínua, atualizada a cada nova versão das plataformas avaliadas. Como próximos passos, a Inner AI já definiu os setores que pretende analisar: finanças e recursos humanos, educação, tecnologia e governo.