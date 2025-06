IA e automação impulsionam revendas de automóveis

A adoção de inteligência artificial (IA) e automação avança no Brasil, transformando setores como o de revenda de veículos. Segundo análise do setor automotivo para 2025, a digitalização dos processos já está alterando significativamente a forma como lojistas, concessionárias e revendedores operam, com sistemas integrados e ferramentas de IA revolucionando desde a avaliação de veículos até o atendimento ao cliente.

No contexto das revendas, essas tecnologias são aplicadas em áreas como controle de estoque, processos de venda e relacionamento com o cliente. A implementação visa simplificar tarefas administrativas e repetitivas, permitindo que as equipes se concentrem em atividades estratégicas. A análise de dados proporcionada pela IA oferece suporte à tomada de decisões, enquanto a automação agiliza fluxos de trabalho, com muitas empresas já relatando aumento de receita e economia de tempo.





"A automação de tarefas repetitivas libera as equipes para focarem em atividades de alto valor, como o relacionamento com o cliente e a estratégia de vendas", observa Thiago Dias Lage, CEO da Boom Sistemas. Ele aponta que processos como controle de estoque, emissão de documentos fiscais e integração de anúncios podem ser significativamente agilizados com o uso dessas tecnologias.



Na gestão de estoque, sistemas automatizados utilizam algoritmos para analisar dados de mercado e histórico de vendas, auxiliando na previsão de demanda. Essa capacidade preditiva ajuda a otimizar os níveis de estoque, evitando tanto excesso quanto falta de veículos. "Isso permite ajustar preços dinamicamente com base nas tendências, garantindo que os veículos certos estejam disponíveis no momento certo e maximizando o giro", explica Nicolle Hencke, COO da Boom Sistemas.



Os processos de venda e financiamento também passam por transformações significativas. Plataformas digitais permitem que clientes realizem parte da jornada de compra de forma on-line, incluindo pesquisa, comparação, solicitação de financiamento e assinatura eletrônica. "A digitalização dessas etapas oferece conveniência ao cliente e agiliza o fluxo para a revenda, reduzindo o tempo de espera", comenta Thiago Dias Lage.





A automação contribui ainda para a redução de custos operacionais ao otimizar tarefas administrativas como agendamentos, follow-ups e gestão de documentos. Isso permite que as revendas operem com maior eficiência, direcionando recursos para áreas estratégicas que geram mais receita e valor para o negócio.



Para Nicolle Hencke, a escolha de ferramentas adequadas e a capacitação das equipes são fatores cruciais na implementação bem-sucedida dessas tecnologias. "É fundamental selecionar plataformas que se integrem bem aos sistemas existentes. A equipe precisa entender como usar essas ferramentas para potencializar seu trabalho", aconselha a COO.