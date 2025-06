Conhecimento em IA impulsiona carreiras no mercado

O avanço da inteligência artificial (IA) tem transformado significativamente o mercado de trabalho, exigindo dos profissionais uma constante atualização de habilidades para se manterem competitivos. A integração da IA nos processos empresariais redefine funções existentes e cria oportunidades que demandam conhecimento técnico e adaptabilidade.

Segundo o Estudo Experis CIO 2025 Outlook, publicado pelo ManpowerGroup Brasil, as principais áreas de investimento tecnológico atualmente incluem cibersegurança (77%), infraestrutura em nuvem (68%) e inteligência artificial (67%). Além disso, 84% dos empregadores brasileiros de TI relatam dificuldades em encontrar talentos com as habilidades necessárias, destacando uma lacuna significativa entre as exigências do mercado e a formação oferecida pelas instituições de ensino.

Andréa Felgueiras, Gerente de Marketing para Atração de Talentos no ManpowerGroup Brasil, observa que “a inteligência artificial não substitui as pessoas, mas muda o jeito como elas trabalham. Quem entende como usá-la pode ganhar tempo, tomar melhores decisões e até se destacar em processos seletivos”.

Ela enfatiza que o domínio da IA não é exclusivo de especialistas em tecnologia. “Não estamos falando somente de programadores ou engenheiros de dados. Hoje, profissionais de diversas áreas, como Marketing, Finanças e RH, também precisam entender como a IA pode ser aplicada no seu dia a dia”, explica Andréa.

O mesmo estudo do ManpowerGroup revela que 52% dos líderes tech estão incorporando habilidades adicionais de IA às funções existentes, indicando uma tendência de transversalidade no uso da tecnologia nas organizações. No entanto, apenas 28% das empresas oferecem treinamentos contínuos para manter suas equipes atualizadas, evidenciando uma necessidade urgente de programas de capacitação interna.

Diante desse cenário, torna-se cada vez mais necessário que os profissionais assumam a responsabilidade pelo próprio desenvolvimento. Buscar cursos livres, explorar ferramentas de IA no dia a dia e acompanhar as transformações tecnológicas são formas de se manter relevante no mercado. Mesmo com os desafios de tempo ou acesso, iniciativas individuais podem fazer a diferença na adaptação às novas exigências das empresas.

“É importante que o profissional pesquise e entenda quais tarefas podem ser otimizadas com o apoio da IA e como usar isso para agregar valor ao seu trabalho. A tecnologia por si só não resolve nada. É o ser humano que dá sentido ao uso dela. Por isso, precisamos de profissionais que saibam analisar dados, tomar decisões conscientes e agir com responsabilidade”, finaliza Andréa.