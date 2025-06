Tecban expõe gestão do autoatendimento na Febraban Tech 2025

A Tecban, empresa de soluções que integram o físico e o digital, marcará presença no Febraban Tech 2025, evento de tecnologia e inovação do setor financeiro, que acontece entre os dias 10 a 12 de junho no Transamérica Expo Center, em São Paulo.

Neste ano, os destaques serão as soluções da companhia, que têm como objetivo contribuir para a gestão de autoatendimento das instituições financeiras. Um dos cases apresentados será a parceria da Tecban com o Banrisul, um modelo de terceirização no país voltado à modernização da rede de ATMs da instituição. O acordo prevê a instalação de novos equipamentos recicladores (caixas eletrônicos que recebem depósitos sem a necessidade do uso de envelope) em agências e pontos estratégicos do Banrisul com a interface tecnológica do Banco24Horas no modelo compartilhado com outras instituições financeiras.

A solução visa permitir ao banco a modernização da gestão dos terminais e integração de soluções tecnológicas avançadas, como manutenção, atualização e monitoramento 24x7, mantendo a identidade visual do Banrisul, enquanto oferece a interface do Banco24Horas, além de contemplar desde a manutenção até a operação, contribuindo para a otimização dos processos operacionais dos terminais, seja ao apresentar diferenciais sustentáveis com menor uso de papel e recusa automática de cédulas falsas ou danificadas, seja na redução de custos com abastecimento com transportadoras de valores, entre outros benefícios.

Além disso, a Tecban fará o lançamento do Motor de Ofertas, serviço voltado às instituições financeiras para viabilizar a oferta de produtos aos clientes finais, de forma proativa e personalizada, durante a utilização de ATMs do Banco24Horas.

No estande da Tecban, os visitantes conhecerão ainda uma nova versão do caixa eletrônico do Banco24Horas, com a mesma interface e funcionalidades para os clientes, mas em formato reduzido, que também permite a realização de depósitos sem o uso de envelopes. O equipamento foi desenvolvido para o atendimento de estabelecimentos comerciais cujo volume de sangria é menor. A tecnologia permite ainda a recirculação do numerário, que poderá ser sacado logo após ser depositado.

Entre as soluções que serão exibidas em seu estande, na vertical de conectividade, a companhia apresentará os serviços capazes de evitar a interrupção das atividades das instituições financeiras de diferentes portes como o LinkBooster, uma solução de conectividade Dual Chip 4G/5G, que seleciona as duas melhores coberturas de sinal no local, o que pode entregar 99,8% de disponibilidade, e o BetterWAN, solução SD-WAN, conta com uma camada virtual segura e resiliente para interconexão de uma empresa entre seus datacenters, matriz e filiais.

“Acreditamos que a transformação do autoatendimento passa por modelos mais inteligentes e colaborativos. No Febraban Tech 2025, vamos mostrar como nossa solução de terceirização pode impulsionar a eficiência das instituições financeiras, com tecnologia, segurança e foco na experiência do cliente”, afirma Karine Barros, diretora comercial da Tecban.

As inscrições para o evento podem ser feitas no site: https://febrabantech.com/inscricao.

Febraban Tech 2025

Quando: 10, 11 e 12 de junho de 2025, das 9h às 20h

Local: Transamerica Expo Center - Av. Dr. Mário Vilas Boas Rodrigues, 387 - Santo Amaro, São Paulo - SP

Localização do estande da Tecban: D133-D134, próximo ao Auditório Imersão