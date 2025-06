Indicium lança AI Data Squads para acelerar migrações complexas para Databricks usando Agentic AI e dbt

NOVA YORK, June 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Indicium , líder global em serviços de dados e IA, anunciou hoje o lançamento do AI Data Squads as a Service, um novo modelo de entrega que ajuda empresas a executar migrações complexas, modernizar plataformas de dados, aumentar a qualidade dos seus dados e criar a base para operar com inteligência operacional. O serviço foi construído a partir do IndiMesh, o framework proprietário da Indicium, e opera utilizando Agentic AI. Ele oferece a velocidade e a garantia de qualidade que as empresas precisam para extrair o valor real dos seus dados.

Muitas grandes empresas enfrentam obstáculos como baixa qualidade dos dados, plataformas fragmentadas e processos manuais. Os AI Data Squads resolvem esses desafios por meio de um modelo de consultoria flexível baseado na experiência do mundo real. Cada Squad é uma equipe híbrida que combina engenheiros e consultores altamente certificados com agentes de IA incorporados. Ambos possuem ampla experiência em Databricks, dbt Cloud e modern data stack. Essas equipes viabilizam fluência nas plataformas, entregas estruturadas e insights práticos em cada engajamento. Elas adaptam-se a cada organização, e garantem o alinhamento com os negócios e resultados consistentes.

Desenvolvidos a partir do framework IndiMesh e habilitados por Agentic AI, os Squads usam inteligência embarcada para apoiar o planejamento, automatizar as tarefas de migração e simplificar a validação e a otimização. Essa combinação de talentos especializados, métodos de entrega comprovados e ferramentas inteligentes ajuda as equipes a avançar mais rápido, aumentar a qualidade dos dados e oferecer melhores resultados em todas as etapas da modernização.

O AI Data Squads as a Service é um modelo de entrega projetado para ajudar grandes empresas a modernizar suas plataformas, aumentar a qualidade dos seus dados e extrair todo o potencial dos seus investimentos em dados. Para isso, cada Squad é equipado com um conjunto de agentes de IA desenvolvidos a partir de mapas de processos IndiMesh e treinados em anos de experiência no modern data stack. Esses agentes desempenham um papel fundamental no apoio às principais tarefas em todas as fases do trabalho.

Ferramentas de Agentic AI treinadas no modern data stack

Cada agente usado no modelo de entrega da Indicium é desenvolvido a partir de mapas de processos IndiMesh e baseado em anos de experiência no modern data stack. Esses agentes dão suporte às principais tarefas durante a migração e a implementação, ajudando as equipes a automatizar etapas repetíveis, aumentar a precisão e manter a velocidade e o controle em projetos complexos:

Agente Prompt2Pipeline: automatiza a tradução de projetos PySpark, pandas e SSIS em modelos dbt modulares para Databricks com melhores práticas alinhadas e validação MCP.

automatiza a tradução de projetos PySpark, pandas e SSIS em modelos dbt modulares para Databricks com melhores práticas alinhadas e validação MCP. Agentes de Arquitetura: recomendam padrões de implementação com base em mais de 250 arquiteturas de referência comprovadas.

recomendam padrões de implementação com base em mais de 250 arquiteturas de referência comprovadas. Agentes de Pipeline de Dados: agilizam o desenvolvimento de ETL e ELT, a otimização de desempenho e a confiabilidade do fluxo de trabalho.

agilizam o desenvolvimento de ETL e ELT, a otimização de desempenho e a confiabilidade do fluxo de trabalho. Agentes de Governança: garantem a conformidade por meio de verificações de validação automatizadas mapeadas de acordo com a política interna da empresa e os padrões do setor.

garantem a conformidade por meio de verificações de validação automatizadas mapeadas de acordo com a política interna da empresa e os padrões do setor. Agentes de MLOps: automatizam a implantação, o monitoramento e o controle de versão de modelos de aprendizado de máquina em sistemas de produção.

automatizam a implantação, o monitoramento e o controle de versão de modelos de aprendizado de máquina em sistemas de produção. Agentes de Documentação: mantêm a documentação atualizada a partir do código e da configuração, incluindo dicionários de linhagem e dados.

mantêm a documentação atualizada a partir do código e da configuração, incluindo dicionários de linhagem e dados. Agentes de Análise: permitem a geração de consultas intuitivas e insights rápidos usando a exploração de linguagem natural.

permitem a geração de consultas intuitivas e insights rápidos usando a exploração de linguagem natural. Agentes de Gerenciamento de Projetos: rastreiam o progresso, alocam recursos e sinalizam os riscos de entrega, usando informações da matriz de competências do IndiMesh.

rastreiam o progresso, alocam recursos e sinalizam os riscos de entrega, usando informações da matriz de competências do IndiMesh. Agentes de Garantia de Qualidade: automatizam testes rigorosos de fluxos de dados, código e saídas para a garantia de que todos os componentes atendam aos padrões internos e regulamentares.

Os agentes são implantados com segurança em ambientes de clientes sem dados transferidos externamente. As equipes acessam os agentes por meio de ferramentas utilizadas por desenvolvedores e APIs para aumentar a velocidade, reduzir o esforço manual e fortalecer a governança ao longo da entrega.

Resultados alcançados em escala empresarial

Em um projeto recente para uma empresa global do setor de recursos minerais, a Indicium substituiu mais de 400 notebooks legados e 100 fluxos de trabalho interdependentes por modelos dbt padronizados no Databricks. O projeto foi concluído em menos de quatro meses. O tempo de migração do código foi reduzido em mais de 85%, e o esforço de modernização proporcionou maior consistência, facilidade de manutenção e confiança em toda a plataforma.

Desenvolvido para grandes empresas

Com empresas cada vez mais adotando Databricks e dbt, ou migrando pipelines legados, os AI Data Squads oferecem um modelo claro e estruturado para uma modernização rápida e confiável. A abordagem da Indicium combina melhores práticas, automação inteligente e profunda experiência de entrega para ajudar clientes a reduzir a complexidade, aumentar o desempenho e preparar sua infraestrutura de dados para o futuro.

“A IA pode acelerar a entrega, mas o valor real vem da combinação da automação com a experiência prática e a profundidade da plataforma”, disse Daniel Avancini, Diretor de Dados da Indicium. “Nossas equipes têm anos de experiência com Databricks e dbt, aprimoradas por agentes que agilizam o trabalho sem pegar atalhos. É assim que ajudamos os clientes a se modernizarem com rapidez e confiança.”

As empresas podem começar com uma avaliação da sua plataforma de dados para avaliar a maturidade atual, identificar bloqueadores e definir uma estratégia de migração ou de otimização alinhada às suas metas. A Indicium fornece planejamento, execução, documentação e capacitação por meio de um modelo de serviços unificado que garante resultados mensuráveis desde o primeiro dia.

Para mais informação, visite www.indicium.ai .

Sobre a Indicium

Com sede em Nova York, a Indicium é líder global em serviços de dados e IA, ajudando grandes empresas a modernizar plataformas, acelerar a adoção de dbt e Databricks e escalar o uso operacional de IA. Seu framework proprietário IndiMesh capacita a execução consistente em mais de 1.000 projetos corporativos, combinando inteligência coletiva, experiência comprovada e rigoroso controle de qualidade. A Indicium oferece resultados reais por meio da modernização de plataformas de dados, preparação para IA e inovação.

