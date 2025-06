Homem é preso por tráfico de drogas em operação da Polícia Civil em Barra Do Guarita

Na tarde desta segunda-feira (9), a Polícia Civil realizou a prisão preventiva de um homem , em Barra o Guarita o qual era investigado por tráfico de drogas. A ação foi conduzida por agentes das Delegacias de Polícia de Tenente Portela e Barra do Guarita.

De acordo com as autoridades, a prisão é resultado de uma investigação em curso que apura o envolvimento do suspeito com o comércio ilegal de entorpecentes na região. Após o cumprimento das formalidades legais, o homem foi encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos, onde permanecerá à disposição da Justiça.

