Secretaria da Educação lança campanha com foco na importância da autodeclaração para o censo escolar

A Secretaria da Educação (Seduc) começou, nesta segunda-feira (9/6), uma campanha em seus canais oficiais sobre a autodeclaração de cor/raça e sua importância para a educação. Um dos destaques da campanha é o lançamento de um guia específico sobre a autodeclaração no Censo Escolar 2025. A ação conta também com ampla divulgação nas redes sociais e no site oficial.

O Censo Escolar é a principal pesquisa estatística da Educação Básica e o levantamento abrange suas diferentes etapas. Coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), ele funciona em regime de colaboração entre as secretarias estaduais de Educação. Os dados coletados na escola pelo poder público permitem a identificação de desigualdades, fundamentação de políticas públicas e reconhecimento identitário.

A autodeclaração de cor/raça é um direito garantido a todos os estudantes e pode ser realizada no momento da matrícula ou durante a atualização de dados. Mesmo após o período de matrículas, o estudante pode se dirigir à secretaria de sua escola para exercer o seu direito. Na prática, esses dados podem ser utilizados na elaboração de projetos como: escolas específicas, como as escolas indígenas e quilombolas; formação de professores; material didático adequado e merenda tradicional.

A edição de 2025 do Censo Escolar será realizada em duas fases. A primeira delas, chamada Matrícula Inicial, será realizada entre 30 de junho e 31 de julho, sendo referente aos estudantes que estavam frequentando a escola na data-base de 28 de maio. Nesta etapa, serão coletadas informações sobre escolas, gestores, turmas, alunos e profissionais escolares. A segunda etapa reúne dados relativos à movimentação e ao rendimento dos estudantes. Os dados coletados impactam também indicadores como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e o Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Rio Grande do Sul (Saers).

Ações da Seduc

Entre maio e junho, a Seduc ofereceu formações sobre o Censo Escolar 2025 às equipes das escolas e das Coordenadorias Regionais de Educação (CREs). Os encontros foram organizados por blocos temáticos, tendo como foco o preenchimento correto de informações no Sistema de Gestão da Rede Estadual de Ensino do Rio Grande do Sul (ISE). A ação alcançou cerca de 2.320 secretários escolares e 60 profissionais das CREs, que atuam como pontos focais.

O apoio às escolas também foi digital. A Seduc criou uma aba em seu site para compilar os conteúdos relacionados ao Censo Escolar 2025 . A página compila o caderno conceitual da edição 2025, tutoriais em vídeo, perguntas frequentes e um painel de acompanhamento.

Está disponível no Portal da Educação um curso virtual sobre o tema . O material reúne orientações específicas sobre o preenchimento correto dos dados, além de instruções sobre o uso das ferramentas de monitoramento e revisão do processo. As videoaulas, os tutoriais e os materiais usados durante as formações também estarão disponíveis no ambiente virtual.