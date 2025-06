Recuperadora B2B registra R$1,5 bi em títulos vencidos

Mais de 1,5 milhão de títulos vencidos, que representam cerca de R$ 1,5 bilhão. Esse foi o volume de crédito renegociado pela Global em 2024 – a maior recuperadora de crédito B2B do país, que realizou 43,1 milhões de acionamentos por WhatsApp, robô autônomo, IA generativa, telefone, e-mail, negociadores, entre outros acionamentos – para regularização de débitos de empresas – desde os pequenos comércios, até organizações de maior porte. Esses são os dados apurados no primeiro Índice Global de Recuperação de Crédito B2B, elaborado pela empresa.

O maior volume de títulos recebidos pela Global ficou na faixa entre 0 e 10 dias de atraso, representando 30% desse total. Em segundo lugar, estão os títulos com atraso entre 180 a 360 dias (13%) e, em terceiro, os títulos com atraso entre 31 e 60 dias (11%). Além disso, o relatório também aponta que o final do ano registra o maior volume de envio de títulos para cobrança: em outubro, a inadimplência foi de 10,32%; em novembro, esse número foi de 8,31% e, em dezembro, 10,96% - para se ter uma ideia, a média entre os meses de janeiro e setembro é de 7,82%.

"O maior envio de títulos vencidos no último trimestre pode ser reflexo do momento das empresas, que muitas vezes, nesta época do ano, estão em preparação para fechamento de demonstrações de resultados e balanços patrimoniais ou da intensificação de negociações do fim do ano”, avalia Rafael Medeiros, diretor Executivo B2B, da Global.

Os títulos vencidos estão divididos em 15 segmentos: agronegócio; alimentos e bebidas; atacadista e distribuidor; bens de consumo não duráveis; construção e projetos; educação; financeiro; lazer e entretenimento; logística; manufatura; saúde; serviços; têxtil e vestuário; TI; e varejo.

Tempo de atraso e localização: dois fatores que fazem a diferença

A região Sudeste concentra 51,5% do volume de inadimplência dos títulos negociados pela Global, seguida do Sul, com 19,3%. O Nordeste concentra 15,3% dos títulos vencidos, o Centro-Oeste, 8,8% e o Norte, 5% - dados que refletem a concentração econômica do país. Os segmentos com maior número de títulos cadastrados foram os Bens de consumo não duráveis (30%), Alimentos e Bebidas (27%), e Construção e Projetos (12%).

Já a taxa de recuperação por segmento e faixa de atraso mostra que os setores de Educação, Lazer e Entretenimento e Têxtil e Vestuário têm o maior volume de recuperação de crédito na faixa de 1 a 10 dias – de 98%. Os segmentos com menor recuperação nessa faixa são o Agronegócio (88%), Logística e Bens de consumo não duráveis – ambos os segmentos com 91%.

Na medida em que aumenta o tempo em que a dívida fica em aberto, a taxa de recuperação vai diminuindo. Por exemplo: na faixa de atraso de 11 a 20 dias, o setor de Têxtil e Vestuário tem um índice de recuperação de apenas 87%, e o segmento de Lazer e Entretenimento consegue recuperar 78% dos títulos vencidos.

Quando o atraso passa dos 30 dias, a diferença entre os índices de recuperação se torna maior para todos os segmentos. Na faixa de atraso entre 31 e 60 dias, o setor de Lazer e Entretenimento tem uma taxa de recuperação de 60%, enquanto Têxtil e Vestuário tem um índice de recuperação de 56%. A área de Educação, na faixa de 61 a 90 dias, tem sucesso na recuperação em apenas 44% dos casos. Já quando a dívida tem um atraso entre 181 dias e um ano, a média de recuperação é de apenas 20%.

“Uma coisa é fato: os setores com melhor recuperação são aqueles que adotam tecnologia, inteligência de dados e processos ágeis para manter a inadimplência sob controle. Sem informação, e sem agir rapidamente, a chance de a empresa não conseguir recuperar o valor só aumenta. Atuar nas duas primeiras semanas, e utilizando vários canais de contato, aumenta significativamente as chances de recuperação”, pontua Medeiros.

Estratégia digital: fundamental para a recuperação de crédito

Considerando os canais da Global, o WhatsApp lidera com 51% de participação, entre os canais com maior quantidade de acordos fechados. Os agentes de negociação com uso da IA Generativa Sophi-IA foram responsáveis por 74% dos acordos gerados nos canais digitais.

“O contato via canal digital gera uma melhor experiência ao devedor, porque permite que ele responda no seu tempo, com menos pressão e constrangimento. Isso geralmente melhora a relação com a empresa credora e, em muitos casos, pode aumentar a disposição para negociar”, explica o executivo.