IRede expande ação nacional em parceria com PUC-Campinas

O iRede escolheu a segunda edição do Campinas Innovation Week para anunciar oficialmente sua chegada a Campinas, hoje um dos principais polos tecnológicos do Brasil. De 9 a 13 de junho, o evento reunirá universidades, startups, centros de pesquisa e lideranças empresariais de todo o país.

Com mais de 20 anos de atuação, o iRede acumula mais de 500 projetos entregues, cerca de R$ 600 milhões em recursos para inovação e um histórico de zero glosa. O Instituto agora conecta sua experiência ao ecossistema de Campinas, conhecido como o “Vale do Silício brasileiro”. A nova unidade, localizada no hub de inovação MESCLA, da PUC-Campinas, já está operando desde o início de junho.

Com um ambiente receptivo à inovação, Campinas se destaca pelo conjunto de políticas públicas, incentivos fiscais, programas de apoio a startups e, mais recentemente, pela chamada de R$ 3 bilhões do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) para financiar centros de pesquisa. Esse cenário consolidou a cidade como um dos principais ecossistemas de inovação do país.

“Estar em Campinas é um passo estratégico para o iRede. Aqui estão alguns dos maiores polos de tecnologia, pesquisa e desenvolvimento do país, além de centros de decisão de empresas de todo o Brasil. Nossa missão é gerar impacto positivo por meio da inovação, conectando nacionalmente competências para oferecer soluções robustas em PD&I”, destaca o Prof. Antonio Serra, presidente do iRede.

Expansão nacional e fortalecimento da inovação

A expansão faz parte do movimento de fortalecimento do iRede como uma ICT privada de abrangência nacional. Fundado em 2005, o Instituto atua desde então na execução de projetos vinculados à Lei de Informática, tanto na região do CATI (Sudeste) quanto da Zona Franca de Manaus, com sua unidade iRede Amazônia.

Além de projetos em PD&I, Indústria 4.0, Inteligência Artificial, IoT, Sustentabilidade e Web 3.0, o iRede também atua no desenvolvimento de plataformas de educação digital e em iniciativas voltadas para formação de talentos, visando contribuir para o fortalecimento da competitividade da indústria nacional e do avanço tecnológico no Brasil.

Conexão, cidades inteligentes e formação de talentos

O estande do iRede no Campinas Innovation Week será um ponto de conexão entre empresas, universidades e atores do ecossistema. A programação inclui painéis sobre Cidades Inteligentes, Indústria 4.0 e Inteligência Artificial. O Instituto também é patrocinador do Hackathon de Startups da PUC-Campinas, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento de talentos e soluções inovadoras.

A participação no evento também marca o lançamento do Projeto de Cidades Inteligentes e Sustentáveis, desenvolvido em parceria com a PUC-Campinas, Qualcomm, Nokia e outras empresas. O projeto terá como piloto o próprio campus da universidade, com a implementação de soluções de IoT, sensoriamento e controle aplicadas a ambientes urbanos.

“O iRede chega a Campinas somando duas décadas de experiência em desenvolvimento tecnológico no Brasil. Nosso propósito é conectar polos de inovação, levando conhecimento, tecnologia e soluções de alto impacto para a indústria e para a sociedade”, conclui o professor Antonio Serra.