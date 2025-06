Dinamize abre portal e integra equipes entre São Paulo e Porto Alegre

O mundo do trabalho está em transformação. O Índice de Relacionamento com o Trabalho da HP (Work Relationship Index, WRI) de 2024 revela que dois terços (78%) dos profissionais no país buscam experiências de trabalho adaptadas às suas necessidades. O estudo foi realizado com 15.600 participantes em 12 países.

A Dinamize, plataforma do setor de automação de marketing, implementou um sistema de projeção em tempo real com o objetivo de integrar fisicamente suas unidades localizadas em São Paulo e Porto Alegre. A estrutura utiliza painéis de vídeo e áudio instalados em paredes inteiras de cada filial, operando como uma interface contínua de comunicação visual e sonora entre os dois ambientes.

O sistema transmite, de forma simultânea, imagens e sons captados em cada unidade, permitindo que colaboradores visualizem em tempo real as atividades no espaço da outra localidade. A tecnologia foi estruturada para funcionar como um canal de comunicação permanente, possibilitando interações espontâneas entre os colaboradores, independentemente da distância física entre as unidades.

“Queríamos ir além das videoconferências e criar algo que realmente integrasse os times no dia a dia”, explica Jonatas Abbott, sócio e CEO da Dinamize. “É como se você pudesse caminhar até a mesa do seu colega, mesmo que ele esteja em outro estado”.

A implementação está associada a uma estratégia voltada à integração de equipes distribuídas em diferentes regiões geográficas, com foco na manutenção de interações informais em ambientes de trabalho híbrido. A proposta é facilitar a visualização de rotinas corporativas e incentivar o contato contínuo entre os times.

“Tecnologia por si só não cria conexão. O que estamos propondo é um novo tipo de convivência”, completa Abbott.

Sobre a Dinamize



Com faturamento de R$ 24 milhões em 2024, a Dinamize atua há 25 anos no mercado e, nos últimos quatro anos, dobrou seu ticket médio e aumentou o tempo de retenção de clientes. A mudança de posicionamento, voltada a contas maiores, especialmente no e-commerce, também resultou na elevação do NPS de atendimento (pesquisa de satisfação) para 100%.