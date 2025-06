Setor de Segurança Eletrônica fatura R$ 14 bilhões

O mercado de segurança eletrônica no Brasil viveu um ano de forte expansão em 2024, atingindo um faturamento médio de R$ 14 bilhões. O dado faz parte do Panorama Abese 2024/2025, pesquisa conduzida pela Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança (Abese), que aponta um crescimento de 16,1% no setor em relação ao ano anterior.

Segundo a presidente da Abese, Selma Migliori, o avanço expressivo reflete a consolidação da segurança eletrônica como vetor estratégico para o desenvolvimento tecnológico e a geração de empregos no país.

“A consolidação de um faturamento médio superior a R$ 14 bilhões e a geração de mais de 5 milhões de empregos diretos e indiretos reafirmam a relevância econômica e social do setor. Destaca-se, ainda, o desempenho expressivo da indústria, com previsão de crescimento de 23,7% no próximo ano, muito impulsionado pela inovação tecnológica e pela ampliação da capacidade produtiva”, analisa Migliori.

Os números do levantamento serão debatidos durante a Exposec, Feira Internacional de Tecnologia em Segurança, realizada de 10 a 12 de junho no São Paulo Expo. Organizada pela Fiera Milano Brasil e promovida pela Abese, a feira reunirá as principais soluções e tendências tecnológicas do segmento.

Indústria lidera em faturamento; software e portaria remota puxam crescimento

Entre os setores que mais cresceram em 2024, destaque para os prestadores de serviço de instalação e manutenção de portaria remota terceirizada, com alta de 24%. O setor de desenvolvimento de softwares também teve desempenho expressivo (22%), seguido por distribuição (20,3%) e indústria (20,3%).

O protagonismo de segmentos ligados à digitalização e ao controle remoto evidencia o avanço da integração entre segurança física e digital. Cerca de 64% dos produtos fabricados no setor já contam com tecnologias de Inteligência Artificial embarcada, elemento considerado essencial para o futuro das cidades inteligentes.

No entanto, o ranking de faturamento mostra outra configuração: a indústria lidera com R$ 4 bilhões em média, seguida pela distribuição, com R$ 52 milhões, e pelo setor de softwares, que superou os R$ 39 milhões.

5 milhões de empregos e nova demanda por profissionais especializados

Além do impacto econômico, o setor de segurança eletrônica também se destaca pela geração de empregos: foram 1,5 milhão de empregos diretos e 3,5 milhões indiretos em 2024. E o mercado segue aquecido, com demanda crescente por profissionais em áreas estratégicas como comercial, técnico, marketing e administrativo, além de novas funções ligadas à tecnologia e inovação.

“As empresas estão investindo na qualificação de suas equipes, com contratações focadas em áreas estratégicas e em funções emergentes como especialistas em Inteligência Artificial e DPOs, que ainda são escassos no mercado. A Abese reafirma seu compromisso de apoiar as empresas nesse momento de expansão e transição tecnológica, fortalecendo a capacitação profissional e o diálogo com o poder público”, completa Selma Migliori.



Com um cenário tão promissor, a Exposec 2025 promete ser o palco central para apresentar ao público as inovações que estão moldando o setor. Segundo Maurício Macedo, CEO da Fiera Milano Brasil, o evento é uma vitrine fundamental para conectar empresas, tecnologias e oportunidades de negócios.

“A feira reúne as principais marcas, tecnologias emergentes e oportunidades de negócios. A Exposec mostra, na prática, como a inovação está movimentando a economia e transformando a segurança em todo o país”, destaca Macedo.

A expectativa é que a feira contribua para impulsionar ainda mais o crescimento previsto para 2025, que pode ultrapassar os 23% no setor industrial, e consolidar a segurança eletrônica como protagonista da transformação digital no Brasil.