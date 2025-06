Enem 2025: prazo para inscrição é ampliado até 13 de junho

O Ministério da Educação (MEC), por meio do Inep, anunciou a ampliação do prazo de inscrições para o Enem 2025 até 13 de junho, estendendo também o período para pedidos de atendimento especializado e uso do nome social

A taxa de R$ 85 — para quem não é isento — poderá ser paga até 18 de junho

As provas mantêm-se agendadas para 9 e 16 de novembro, com exceção de Belém, Ananindeua e Marituba, no Pará, que realizarão o exame em 30/11 e 7/12 devido à COP30

O cronograma atualizado prevê divulgação dos resultados dos pedidos (nome social e atendimento) em 20 de junho, com recurso entre 23 e 27 de junho e decisão final em 4 de julho.

A inscrição deve ser feita exclusivamente pela Página do Participante, e a isenção não garante inscrição automática.

Estudantes da rede pública contarão com inscrição pré-preenchida e isenção automática, devendo apenas confirmar dados e escolher língua estrangeira.