Motorista atropela mulher, não percebe e anda com o corpo pendurado ao carro no RS

Um motorista atropelou uma mulher enquanto dirigia pela RS-344, entre Santo Ângelo e Giruá, na Região Noroeste do Rio Grande do Sul, no último sábado (7). Ele não percebeu na hora e só descobriu quando o passageiro viu o corpo preso ao carro através do vidro traseiro do carro, conforme relatou à Polícia. A mulher morreu e ainda não foi identificada, de acordo com a Polícia Civil. A identidade do motorista não foi divulgada.

Motorista seguia de Santo Ângelo para Giruá quando atropelou uma mulher em meio à neblina; vítima ainda não foi identificada

Conforme a Polícia Civil, a colisão aconteceu por volta das 3h30. O motorista contou para a polícia que transitava próximo ao acesso a Giruá quando bateu em algo que achou que era um animal.

Ele disse para os policiais que havia neblina no trecho e que não parou por não se sentir seguro para permanecer no local. Alguns quilômetros depois, o passageiro viu a perna de uma pessoa pendurada sobre o vidro traseiro do carro.

Já na cidade de Giruá, o motorista acionou a Brigada Militar (BM) e se apresentou a uma Delegacia de Polícia. Ele não quis passar pelo teste do etilômetro. O caso foi registrado como homicídio culposo. Ele foi liberado e vai responder pelo crime em liberdade.

De acordo com a Polícia Civil, as lesões no corpo e os danos no veículo são compatíveis com o que o motorista disse que aconteceu. O Instituto-Geral de Perícias (IGP) ficou responsável pela necropsia.

O caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Giruá.

