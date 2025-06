Propriedade rural é alvo de arrombamento e furto de objetos no interior de Sede Nova.

Uma propriedade rural foi alvo de arrombamento e furto de objetos durante o fim de semana em Sede Nova. A propriedade de Romildo Scheifer, popularmente conhecido como Sucuri, fica na localidade de Linha Dorneles. O boletim de ocorrência foi registrado na tarde deste domingo (8) junto à Polícia Civil.

De acordo com o boletim disponibilizado pelo proprietário, foram furtados do local uma motosserra da marca Tekna, de cor laranja; uma roçadeira Toyama, de cor vermelha; dois botijões de gás cheios; e um fogão a gás de mesa, marca Dako, 4 bocas, de inox. Estima-se um prejuízo superior a R$ 3,7 mil.

Houve o arrombamento de uma janela no quarto dos fundos da residência por onde os criminosos ingressaram no imóvel. Informações que levem ao paradeiro dos objetos furtados podem ser repassadas à Polícia Civil ou à Brigada Militar através dos telefones 190 ou (55) 99623-4230.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.