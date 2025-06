Mulher esfaqueia o marido, após ser agredida, em Horizontina

Na madrugada deste sábado, 7 de junho, por volta das 3h55min, a Brigada Militar, por meio do 4º Batalhão de Polícia de Área de Fronteira (4º BPAF), atendeu uma ocorrência de violência doméstica na Avenida Dahne de Abreu, região central de Horizontina.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram uma mulher de 45 anos na frente da residência, apresentando um ferimento visível no olho direito. A vítima relatou ter sido agredida pelo companheiro, também de 45 anos, e que, em ato de defesa, o teria ferido com uma faca de mesa na região do abdômen.

Os policiais adentraram a residência e localizaram o homem caído, desorientado e sem reagir a estímulos ou diálogos. Diante da situação, foi acionado o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que prestou os primeiros socorros e encaminhou o ferido ao hospital local, onde permaneceu internado sob cuidados médicos.

A mulher também foi levada ao hospital para atendimento médico e, posteriormente, apresentada à Delegacia de Polícia para o registro da ocorrência, que foi enquadrada na Lei Maria da Penha.

A Polícia Civil deverá investigar o caso para apurar as circunstâncias da agressão e do ferimento causado pela vítima em legítima defesa. O estado de saúde do homem não foi divulgado até o momento.

