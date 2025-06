Jovem colide contra árvore em Esperança do Sul

O estado de saúde do jovem de 19 anos, vítima de um grave acidente na madrugada deste domingo (08), no interior de Esperança do Sul, é estável. Devido aos ferimentos na cabeça, o jovem foi internado na UTI do Hospital de Caridade de Três Passos para um melhor acompanhamento e observação.

Por volta de 00h30 da madrugada deste domingo (8), o motociclista colidiu contra uma árvore, na localidade de Linha Ismael, na ERS 822, em Esperança do Sul.

O condutor estava inconsciente, foi socorrido pelo Samu e encaminhado ao HCTP. A vítima foi reconhecida por moradores próximos, que ouviram o impacto e acionaram socorro.

O grave acidente ocorreu em meio à uma forte cerração, onde impossibilitava a boa visualização da via que tem pouca iluminação. O sinistro aconteceu a aproximadamente 300 metros da Escola Municipal de Ensino Fundamental Independência.

