Homem é internado na UTI após ser atropelado em Humaitá

Um acidente de trânsito deixou uma pessoa gravemente ferida no fim da madrugada de sábado, 7, em Humaitá. O fato aconteceu, por volta das 5h, na Avenida João Pessoa, nas proximidades do CTG Epopeia Farroupilha.

Conforme informações, um homem de 71 anos caminhava pela via quando foi atropelado por um carro de passeio, que não parou no local. O motorista não prestou socorro e o veículo só foi localizado pela policia no início da tarde.

O pedestre foi socorrido por uma ambulância do município, encaminhado ao hospital local e, posteriormente, ao Hospital de Caridade de Três Passos onde se encontra, segundo um familiar, em estado grave na UTI.

