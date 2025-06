AI-Media Redefine a Acessibilidade Global com o LEXI Voice na InfoComm 2025

Nova York, June 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A AI-Media (ASX: AIM), líder global em soluções de linguagem baseadas em IA, estreará sua revolucionária plataforma LEXI VOICE na InfoComm 2025, estabelecendo uma nova referência para acessibilidade multilíngue ao vivo. Os participantes podem visitar o Estande #5389 ou acessar via AVIXA TV Studio para ver ao vivo como o LEXI VOICE traduz instantaneamente o conteúdo falado em áudio com som natural em mais de 100 idiomas - redefinindo a forma como o mundo se conecta.

Após o aclamado lançamento no NAB Show 2025, o LEXI VOICE combina legendas ao vivo ultra precisas, tradução orientada por IA e síntese de voz realista para oferecer um resultado multilíngue contínuo e simultâneo em tempo real. Seja capacitando eventos globais, transmissões ao vivo, reuniões corporativas ou briefings governamentais, o LEXI VOICE capacita os criadores de conteúdo a transcender as barreiras linguísticas e ampliar a inclusão - sem aumentar a complexidade.

"Com a união do AV com a transmissão, o LEXI VOICE se destaca como um potente meio de crescimento - não apenas uma ferramenta de conformidade", disse Tony Abrahams, CEO da AI-Media. “A InfoComm é o palco perfeito para mostrar como além de traduzir, nossa tecnologia transforma a comunicação.”

AVIXA TV Agora Trilíngue - Powered by LEXI

A AI-Media tem o orgulho de fazer parceria com a AVIXA TV Studio (Estande #7861) para oferecer a primeira transmissão ao vivo trilíngue em inglês, espanhol e alemão. Com as tecnologias LEXI VOICE, LEXI TEXT e LEXI TRANSLATE, essa produção usa um fluxo de trabalho totalmente baseado em nuvem, em colaboração com a AWS, a Ross Video e outros parceiros - demonstrando como agora a acessibilidade escalável e em tempo real pode ser utilizada em qualquer AV ou evento de transmissão.

Veja o Full LEXI Suite na InfoComm 2025

No estande #5389, explore o ecossistema completo do LEXI, projetado para a era da comunicação híbrida de hoje:

LEXI VOICE - Tradução de voz multilíngue em tempo real com saída de áudio realista para envolver o público em todos os lugares.

- Tradução de voz multilíngue em tempo real com saída de áudio realista para envolver o público em todos os lugares. LEXI TEXT – Legendas de IA de baixa latência e alta precisão para eventos ao vivo e híbridos.

– Legendas de IA de baixa latência e alta precisão para eventos ao vivo e híbridos. LEXI TRANSLATE – Tradução de legendas com tecnologia de IA para ampliar a acessibilidade em públicos globais.



Marque uma reunião no local ou online para ver como o LEXI pode elevar sua estratégia de comunicação global.

Sobre a AI-Media

Fundada na Austrália em 2003, a AI-Media (ASX: AIM) é uma inovadora global em legendagem, tradução e acessibilidade de voz ao vivo baseadas em IA. Com operações em mais de 25 países, a AI-Media oferece automação, escalabilidade e precisão incomparáveis por meio de seu ecossistema completo - incluindo LEXI, iCap, Alta, Encoder Pro e LEXI Toolkit. Sua mais recente inovação, LEXI VOICE, transforma a forma como o conteúdo ao vivo é entregue e consumido - transformando a acessibilidade em uma vantagem estratégica para emissoras, empresas e produtores de conteúdo em todo o mundo.

