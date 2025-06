Acidente entre dois veículos deixa vítima fatal na ERS-406, em Nonoai

Um grave acidente foi registrado na ERS-406, próximo ao Posto da Colina, em Nonoai. A colisão envolveu dois veículos: um Volkswagen Gol, com placas de Nonoai, e um Fiat Uno, com placas de Chapecó.

Segundo informações preliminares, o condutor do Uno ficou preso às ferragens após o impacto e acabou morrendo carbonizado, devido ao incêndio que atingiu o veículo. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas e realizar o resgate.

Já os ocupantes do Gol foram socorridos e encaminhados ao Hospital Comunitário de Nonoai com ferimentos. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o estado de saúde das vítimas.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades. O trânsito no local ficou parcialmente interrompido para o atendimento da ocorrência e realização da perícia.