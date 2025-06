Jovem de 20 anos morre durante corrida em Porto Alegre

Um jovem de 20 anos morreu durante a corrida da meia-maratona de Porto Alegre, na manhã deste sábado (7). O caso aconteceu no km 20 da prova, nas proximidades do Museu Iberê Camargo, na zona sul da Capital.

Segundo a Brigada Militar, ainda antes das 9h as equipes foram acionadas para atender um caso de mal súbito. A ambulância tentou reanimar o atleta, que teve a morte confirmada no local.

O nome da vítima não foi informado pelas autoridades.

Aguarde mais informações.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.